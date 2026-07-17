Un benefattore ha pagato i 1,3 milioni di euro di debiti di gioco accumulati da un attore e regista toscano. L'uomo aveva speso tutto il denaro dei compensi provenienti da film, tra cui partecipazioni e regie, nel gioco d'azzardo. La somma comprende debiti per scommesse e puntate che avevano superato il milione di euro. La persona è stata salvata dal fallimento finanziario grazie all'intervento di un benefattore.

Firenze, 17 luglio 2026 – Aveva accumulato debiti fino a un milione e 300mila euro. Compensi di film, sia come attore che come regista, completamente dilapidati nel gioco. Una dipendenza che per anni ha strozzato Massimo Ceccherini. La bestia del gioco. La "bestia", come l'ha chiamata lui stesso nelle pagine della sua autobiografia, ‘ L’uomo Guasto ’, si nutriva di fiches e scommesse. Migliaia di transazioni, ripetute ogni giorno per decenni. Un buco nero che ha inghiottito i guadagni di una vita spesa davanti e dietro la macchina da presa, tra successi nazionali, regie importanti e collaborazioni con maestri del cinema italiano. La decisione del tribunale di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massimo Ceccherini, benefattore lo salva dai debiti di gioco che sforavano il milione

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