Così la Juve ha soffiato Celik alla Roma | il blitz segreto e la mossa di Massara

La Juventus ha acquistato Zeki Celik da svincolato, superando la Roma, che aveva un accordo verbale con il giocatore e attendeva la firma a Trigoria. La trattativa è stata conclusa con un intervento rapido da parte dei bianconeri, che hanno sorpreso le altre parti coinvolte. La Roma aveva un'intesa informale con il calciatore, ma la Juventus ha deciso di intervenire con un’operazione a sorpresa.

La Juventus con un blitz a sorpresa si regala lo svincolato Zeki Celik e beffa la Roma, che aveva un accordo verbale per il rinnovo e attendeva il turco a Trigoria per la firma. L’autografo, invece, il difensore lo ha messo già ieri sera alla Continassa: contratto di tre anni, stipendio vicino ai 4 milioni con i bonus. Nel conto della Signora anche un milione di commissioni. Un rinforzo a parametro zero cotto e mangiato in poche ore che sblocca il mercato stagnante dei bianconeri. Dopo l’arrivo dell’attaccante azzurrino Jeff Ekhator dal Genoa, ecco l’ex laterale destro giallorosso, a volte impiegato da Gian Piero Gasperini anche nel terzetto arretrato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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La situazione #Juventus è così difficile che provare a rilanciare qualche esubero è anche logico. Su #DouglasLuiz, però, ricordo quello che mi disse un intermediario già il 1° giorno: Tutti si esaltano ma se lo conoscessero davvero saprebbero che la Juve ha x.com

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