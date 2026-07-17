Ricky Massara ha firmato l’accordo che ha portato Zeki Çelik alla Juventus a parametro zero. Secondo alcune fonti, il giocatore avrebbe guadagnato circa mezzo milione di euro in più rispetto a un’ipotetica offerta dalla Roma. L’operazione è stata conclusa senza pagamenti di trasferimento e porta il nome dell’ex direttore sportivo giallorosso. La trattativa si è chiusa con l’accordo tra le parti in tempi brevi, senza comunicazioni ufficiali da parte dei club coinvolti.

. Sull’operazione c’è la firma proprio dell’ex ds giallorosso. Il sorriso più radioso è quello di Ricky Massara, la cui firma campeggia sulla trattativa che ha portato Zeki Çelik alla Juventus a parametro zero. L’operazione porta la firma del nuovo capo dell’area sportiva (ex ds giallorosso), capace di sferrare un attacco fulmineo proprio mentre la Roma era pronta a formalizzare il rinnovo del terzino turco. Con la regia di Giovanni Carnevali, la dirigenza juventina ha convinto il giocatore a rinunciare alla conferma con Gasperini per sposare il progetto di Torino, dove si contenderà il posto con Pierre Kalulu. Ne scrive Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Celik Juve, la zampata è di Massara: alla Roma avrebbe guadagnato mezzo milione in più

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