Celik Juve la zampata è di Massara | alla Roma avrebbe guadagnato mezzo milione in più

Da juventusnews24.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ricky Massara ha firmato l’accordo che ha portato Zeki Çelik alla Juventus a parametro zero. Secondo alcune fonti, il giocatore avrebbe guadagnato circa mezzo milione di euro in più rispetto a un’ipotetica offerta dalla Roma. L’operazione è stata conclusa senza pagamenti di trasferimento e porta il nome dell’ex direttore sportivo giallorosso. La trattativa si è chiusa con l’accordo tra le parti in tempi brevi, senza comunicazioni ufficiali da parte dei club coinvolti.

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. Sull’operazione c’è la firma proprio dell’ex ds giallorosso. Il sorriso più radioso è quello di  Ricky Massara, la cui firma campeggia sulla trattativa che ha portato  Zeki Çelik  alla  Juventus  a parametro zero. L’operazione porta la firma del nuovo capo dell’area sportiva (ex ds giallorosso), capace di sferrare un attacco fulmineo proprio mentre la  Roma  era pronta a formalizzare il rinnovo del terzino turco. Con la regia di  Giovanni Carnevali, la dirigenza juventina ha convinto il giocatore a rinunciare alla conferma con  Gasperini  per sposare il progetto di Torino, dove si contenderà il posto con  Pierre Kalulu. Ne scrive Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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