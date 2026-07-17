Massaggio astrale | il trattamento segreto dei VIP

Da bollicinevip.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il massaggio astrale è una tecnica che si propone di riequilibrare mente e corpo attraverso un trattamento personalizzato. La pratica si basa su metodologie che coinvolgono il rilassamento e la stimolazione di punti specifici, con l’obiettivo di migliorare il benessere complessivo. Questa tecnica, descritta come segreta e riservata a pochi, viene presentata come un metodo innovativo, anche se sono poche le informazioni ufficiali disponibili su come venga effettivamente eseguita.

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. Scopri come funziona l’innovativo massaggio astrale e in che modo questa tecnica personalizzata può rivoluzionare l’equilibrio tra la mente e il corpo. Terry Alaimo, con oltre vent’anni di esperienza tra testate nazionali e piattaforme online, non è soltanto un’astrologa, ma anche un’operatrice olistica che ha introdotto il massaggio astrale, una tecnica che combina antiche conoscenze astrologiche con pratiche contemporanee dedicate al benessere fisico. “L’astrologia non è solo filosofia, è cultura, scienza e introspezione”, spiega Terry. “Ogni data di nascita è come una fotografia: definisce caratteristiche, pianeti dominanti e aree del corpo dove l’energia si accumula”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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