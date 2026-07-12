Al bagno Rosina di Marina di Pietrasanta è stato introdotto il massaggio astrale, una pratica che combina tecniche di relax con l’astrologia. La proposta si basa sulla correlazione tra segni zodiacali e benessere fisico, offrendo ai clienti un’esperienza personalizzata. La novità ha riscosso successo tra gli appassionati di oroscopi, che già la stanno provando. Nessuna informazione è stata fornita su modalità, durata o costi del trattamento.

di Francesca Navari Gli oroscopo-maniaci sono già in delirio. Al bagno Rosina di Marina di Pietrasanta è stata lanciata una scommessa che combina tintarella e pianeti, segni zodiacali e relax, e che già ha letteralmente conquistato: il massaggio astrale. A praticarlo Terry Alaimo, astrologa nota al grande pubblico per la sua partecipazione in tv e radio nazionali e da sempre impegnata nel far conoscere l’astrologia non solo nella parte filosofica dell’oroscopo, ma portandola in pratica (in passato è stata fautrice di Astri&Sport, la rivoluzionaria ginnastica astrale avvelendosi di un coach d’eccezione come Max Bertolani). Forte della sua qualifica da operatrice olistica, ha elaborato un particolare massaggio energetico che segue le caratteristiche di ogni segno zodiacale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il massaggio astrale di Terry Alaimo. Benessere modellato sui segni zodiacali

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