Martina Miliddi il segreto delle sue gambe toniche è un trattamento innovativo a raggi infrarossi

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina Miliddi, nota protagonista dello show televisivo, si mostra spesso con gambe toniche e in forma. Recentemente si è parlato di un trattamento innovativo che utilizza raggi infrarossi per migliorare l’aspetto delle gambe. La showgirl ha condiviso alcune immagini in cui appare in mise sportiva, senza commentare direttamente la sua routine di benessere. Il trattamento è stato descritto come una novità nel settore estetico, senza ulteriori dettagli sui risultati ottenuti.

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Martina Miliddi è la star di Affari Tuoi, sul cui palco appare sempre in splendida forma. Qual è il segreto per avere le sue gambe toniche?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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