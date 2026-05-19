Scende dal treno in stazione Centrale a Milano e forza i tornelli con un machete 30enne in carcere | il video

Un uomo di 30 anni, residente a Modena, è stato arrestato dopo aver tentato di superare i tornelli della stazione Centrale di Milano usando un machete. Le immagini di videosorveglianza mostrano il momento in cui il soggetto, sceso dal treno, ha forzato le barriere con l'arma. L'intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo, portando all’arresto dell’uomo e al suo trasferimento in carcere. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

Un 30enne residente a Modena ha estratto un machete in stazione Centrale a Milano per forzare i tornelli. Il giudice ha disposto il carcere per l'uomo che è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Insegue ladro davanti alla stazione Centrale di Milano e lo picchia: vittima in pericolo di vita

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