Si scagliano contro un 30enne a Milano e lo colpiscono con un machete | due 17enni accusati di tentato omicidio

Due minorenni di 17 anni sono stati arrestati a Milano con l’accusa di aver aggredito un uomo di 30 anni, colpendolo con un machete. Il Gip del Tribunale ha disposto il loro collocamento in comunità, contestando loro il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e il porto abusivo di arma da taglio. L’episodio si è verificato in una zona della città, senza ulteriori dettagli sulla dinamica.

Il gip del Tribunale di Milano ha disposto il collocamento in comunità per due 17enni accusati, a vario titolo, di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e porto abusivo di arma da taglio. Lo scorso 4 giugno avrebbero aggredito un 30enne con un machete. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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