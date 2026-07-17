Un operaio di 38 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone a Masi Torello, in provincia di Ferrara. L’incidente avvenuto ieri si è verificato durante le operazioni di lavoro e l’uomo è stato soccorso sul posto. Dopo le prime cure, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto 24 ore più tardi. I droni sono stati impiegati per ricostruire la dinamica dell’infortunio.

Cade dal tetto del capannone e perde la vita dopo ventiquattro ore di agonia. È la tragica fine di Yasir Nadeem, operaio 38enne di nazionalità pakistana, coinvolto in un infortunio mortale a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Il fatto è accaduto nella mattinata di giovedì 16 luglio in viale Adriatico, all'interno della ditta Valli Estensi Srl, azienda specializzata nella produzione di succhi di frutta e conserve. Il 38enne, secondo una prima ricostruzione dei fatti ancora tutta da accertare, stava effettuando lavori di manutenzione al tetto di un capannone quando, per motivi attualmente al vaglio degli inquirenti, avrebbe perso l'equilibrio finendo violentemente a terra dopo un volo di circa otto metri. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Masi Torello (Ferrara), operaio scivola dal tetto di un capannone e muore. Droni al lavoro per ricostruire la dinamica dell'infortunio

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