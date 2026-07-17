Dal ritiro di Rivisondoli, il portiere appena arrivato dalla scuola calcio ha dichiarato che ha scelto di vestire la maglia dell'Avellino perché ritiene sia la scelta giusta. Ha anche parlato di De Gea come esempio e ha ricordato un incontro con Nesta che lo ha colpito. Le sue prime parole in biancoverde sono state fatte alla stampa, in un momento di presentazione ufficiale.

Tempo di lettura: 2 minuti Prime parole in biancoverde per Tommaso Martinelli. Dal ritiro di Rivisondoli il giovane portiere arrivato dalla Fiorentina ha raccontato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta dell’Avellino, parlando anche dell’impatto con il gruppo, dell’influenza di David De Gea e dell’emozione di lavorare agli ordini di Alessandro Nesta. “L’Avellino mi voleva fin da subito e ho pensato a quale potesse essere il percorso migliore per la mia crescita. Mi hanno convinto il direttore e il mister. È una piazza bellissima, calda, e credo che questa sia la scelta giusta per la mia carriera”, ha spiegato l’estremo difensore, deciso a ritagliarsi uno spazio importante nel campionato che sta per iniziare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Martinelli: “Avellino è la scelta giusta. De Gea un esempio, con Nesta ho avuto un colpo”

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