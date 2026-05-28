De Gea ha firmato con la Fiorentina e ora si cerca una nuova squadra. La Juventus sta valutando di ingaggiarlo come portiere. La trattativa riguarda un contratto di circa tre milioni di euro all’anno. La decisione dipende dalla disponibilità del portiere e dalla volontà del club. La trattativa è in corso e potrebbe concludersi nelle prossime settimane. La Juventus punta a rafforzare la linea difensiva con un portiere esperto.

Juventus, la soluzione per la porta è David De Gea: ecco i tre motivi per puntare sull’esperienza del portiere dellla Fiorentina. Tutti i numeri. David de Gea è un profilo con numeri, esperienza e personalità che possono restituire sicurezza alla porta della Juventus. Quella sicurezza che, soprattutto questa stagione, è mancata. Ecco tre motivi per cui sarebbe la scelta giusta: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano 1) Numeri e continuità stagionale: affidabilità dimostrata. Nel 202526 De Gea ha giocato con regolarità per la Fiorentina: 46 presenze complessive e 4.124 minuti tra campionato e competizioni europee, con circa 13 clean sheet registrati nella stagione secondo i dati Transfermarkt. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tre motivi per cui De Gea sarebbe la scelta giusta per la porta della Juventus

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