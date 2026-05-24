Avellino pronto a puntare su Nesta | scelta vicina per la panchina biancoverde

Notizia in breve

L'Avellino sta valutando di affidare la guida tecnica a Alessandro Nesta. Se non ci saranno cambiamenti dell’ultimo momento, l’ex allenatore di Monza e Reggiana sarà nominato per la prossima stagione di Serie B. La decisione sembra ormai definita, con le parti che stanno finalizzando gli accordi. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa, ma la scelta sembra ormai prossima.