Avellino pronto a puntare su Nesta | scelta vicina per la panchina biancoverde
L'Avellino sta valutando di affidare la guida tecnica a Alessandro Nesta. Se non ci saranno cambiamenti dell’ultimo momento, l’ex allenatore di Monza e Reggiana sarà nominato per la prossima stagione di Serie B. La decisione sembra ormai definita, con le parti che stanno finalizzando gli accordi. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa, ma la scelta sembra ormai prossima.
L'Avellino avrebbe scelto Alessandro Nesta come prossimo allenatore. Salvo colpi di scena dell'ultima ora, sarebbe l'ex tecnico di Monza e Reggiana a sedersi sulla panchina biancoverde per il campionato di Serie B.L'accordo definitivo non sarebbe ancora formalizzato, ma la fumata bianca sarebbe. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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