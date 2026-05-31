Games Wonders spegne dieci candeline | l’associazione festeggia dieci anni di attività sul territorio

L’associazione ludica, fondata nel 2016 da un gruppo di amici appassionati di giochi da tavolo, celebra il decimo anniversario di attività nel 2026. La sede si trova a Treviglio, dove ha organizzato eventi e incontri regolari nel corso di questi dieci anni. La ricorrenza viene festeggiata con iniziative dedicate ai giochi da tavolo, coinvolgendo la comunità locale.

Treviglio. Games Wonders compie dieci anni. L’associazione ludica trevigliese, nata nel 2016 dall’iniziativa di un gruppo di amici appassionati di giochi da tavolo, festeggia nel 2026 un primo decennio di attività continuativa sul territorio. E tutto perseguendo un unico obiettivo: promuovere la cultura del gioco da tavolo non solo come svago, ma come strumento di aggregazione e condivisione. Un lavoro portato avanti con regolarità settimanale grazie anche alla collaborazione con Funside Treviglio, che ha ospitato fin dalle origini le serate dell’associazione. Ogni mercoledì sera, in via Rossini 6, i tavoli del negozio accolgono soci e curiosi in un appuntamento aperto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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