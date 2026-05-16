San Marzano di San Giuseppe | morta bambina di due anni investita dall’auto in retromarcia condotta da un parente Ieri sera
Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe si è verificato un incidente che ha coinvolto una bambina di due anni. La piccola è stata investita da un’auto che stava effettuando una manovra in retromarcia, condotta da un parente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarla, la bambina è deceduta. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Disgrazia a San Marzano di San Giuseppe ieri sera. Una bimba due anni è stata investita da un’auto in manovra di retromarcia. Vettura condotta da un parente della bambina, un amico di famiglia stando ad altre ricostruzioni, il quale non si era accorto della presenza della bambina. Il trasporto all’ospedale è stato tempestivo ma purtroppo vano. Aperta un’inchiesta. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Tragedia a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino, dove nella serata di venerdì 15 maggio ha perso la vita una bambina di appena due anni, di origini marocchine. Una vicenda che ha profondamente colpito l’intera comunità. Le cause del decesso, son facebook
Una bambina di due anni è morta a San Marzano di San Giuseppe dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia davanti casa. Il conducente si è fermato subito per chiedere aiuto, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. #Taranto ift.tt/8mhiBnl x.com
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