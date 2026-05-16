San Marzano di San Giuseppe | morta bambina di due anni investita dall’auto in retromarcia condotta da un parente Ieri sera

Da noinotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe si è verificato un incidente che ha coinvolto una bambina di due anni. La piccola è stata investita da un’auto che stava effettuando una manovra in retromarcia, condotta da un parente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarla, la bambina è deceduta. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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Disgrazia a San Marzano di San Giuseppe ieri sera. Una bimba due anni è stata investita da un’auto in manovra di retromarcia. Vettura condotta da un parente della bambina, un amico di famiglia stando ad altre ricostruzioni, il quale non si era accorto della presenza della bambina. Il trasporto all’ospedale è stato tempestivo ma purtroppo vano. Aperta un’inchiesta.   L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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