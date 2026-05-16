San Marzano di San Giuseppe | morta bambina di due anni investita dall’auto in retromarcia condotta da un parente Ieri sera

Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe si è verificato un incidente che ha coinvolto una bambina di due anni. La piccola è stata investita da un’auto che stava effettuando una manovra in retromarcia, condotta da un parente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarla, la bambina è deceduta. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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