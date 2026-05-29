A Venezia, Victoire de Castellane ha presentato Diorissima, la nuova collezione di alta gioielleria di Dior Joaillerie, al Palazzo del Casinò del Lido. La collezione ha attirato l’attenzione con pezzi di alta gioielleria, portando il marchio al centro dell’attenzione durante l’evento.

Victoire de Castellane ha riportato Dior Joaillerie al centro della scena a Venezia con Diorissima, la nuova collezione di alta gioielleria presentata al Palazzo del Casinò del Lido. Un evento costruito come un’esperienza immersiva completa, tra cocktail, gala dinner e una sfilata che sembrava muoversi tra cinema d’epoca e fantasia contemporanea. Diorissima a Venezia: la gioielleria Dior diventa un mondo da sogno al Palazzo del Casinò del Lido. Le modelle hanno attraversato gli spazi della venue, caratterizzati da interni Art Déco, velluti bordeaux e tavoli da gioco anni ’30, indossando gioielli scenografici abbinati a look couture creati da Jonathan Anderson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Diorissima brilla a Venezia: l’alta gioielleria diventa un sogno (che è realtà)

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