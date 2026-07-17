A circa 48 ore dalla conferma definitiva della condanna a 14 anni, l’ordine di esecuzione della pena è stato firmato. Il procuratore di Asti ha autorizzato il trasferimento in carcere di un gioielliere del Cuneese condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021. L’arresto potrebbe avvenire già nelle prossime ore. Il procedimento legale si è concluso con la sentenza definitiva, che ora richiede l’esecuzione della condanna.

A quasi 48 ore dalla conferma definitiva della sua condanna a 14 anni, stanno per aprirsi le porte del carcere per Mario Roggero: intorno alle 12 di venerdì il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, ha firmato l’ordine di esecuzione della pena nei confronti del gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori nel 2021. Nonostante la politica si accapigliasse già su un’eventuale grazia, infatti, finora Roggero era rimasto a piede libero, attendendo il suo destino in una stanza d’albergo. Il motivo? Fino a poco fa, la condanna di cui parla tutta Italia ufficialmente non esisteva per l’autorità giudiziaria che avrebbe dovuto eseguirla, cioè appunto la procura di Asti, città dove si svolse il processo di primo grado. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mario Roggero verso il carcere: firmato l’ordine di esecuzione della pena

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Mario Roggero e la rapina del 2015

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