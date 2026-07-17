Alle 12 di venerdì il procuratore di Asti ha firmato l’ordine di esecuzione della pena per il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori nel 2021. A circa 48 ore dalla conferma della sentenza definitiva, l’uomo avrà fino alle 16 per costituirsi. L’arresto potrebbe avvenire nelle prossime ore, e il detenuto avrà la possibilità di presentarsi in carcere entro il termine stabilito.

A quasi 48 ore dalla conferma definitiva della sua condanna a 14 anni, stanno per aprirsi le porte del carcere per Mario Roggero: intorno alle 12 di venerdì il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, ha firmato l’ordine di esecuzione della pena nei confronti del gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori nel 2021. A Roggero è stato dato tempo fino alle 16 per costituirsi in carcere: se ciò non dovesse avvenire, la condanna sarà eseguita dalle forze dell’ordine. Nonostante la destra abbia già lanciato la campagna per la grazia, finora il 72enne era rimasto a piede libero, attendendo il suo destino in una stanza d’albergo. Il motivo? Fino a... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mario Roggero verso il carcere: firmato l’ordine di esecuzione della pena. Avrà tempo per costituirsi fino alle 16

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Mario Roggero racconta la sua storia

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Mario Roggero verso il carcere: firmato l’ordine di esecuzione della penaA circa 48 ore dalla conferma definitiva della condanna a 14 anni, l’ordine di esecuzione della pena è stato firmato.

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C'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ha emesso la Procura di Asti alle 12.45, a firma del procuratore Biagio Mazzeo. Ad A x.com

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