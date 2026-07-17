Un gioielliere cuneese è ancora in albergo in attesa di presentarsi davanti alle autorità per la consegna volontaria. La sentenza definitiva ha chiuso un procedimento giudiziario durato mesi, lasciando il soggetto in attesa di eseguire la pena. Le ore successive alla decisione rappresentano un momento di attesa e incertezza, mentre si avvicina il momento di rispettare la condanna. La situazione resta immutata fino alla costituzione formale.

Le ore dopo una sentenza definitiva possono essere le più difficili, sospese tra la fine di una lunga battaglia giudiziaria e l’inizio concreto dell’esecuzione della pena. Per Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, sono momenti segnati dall’attesa e dalla vicinanza dei familiari, mentre si completano gli ultimi passaggi formali. Mario Roggero e la condanna definitiva. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, rendendo definitiva la condanna a 14 anni e nove mesi di reclusione nei confronti di Mario Roggero. La decisione chiude il percorso processuale legato alla rapina avvenuta nella sua gioielleria nell’aprile 2021. Il commerciante era stato condannato per la morte di due rapinatori e per il ferimento di un terzo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Mario Roggero: gioielliere cuneese ancora in albergo in attesa di costituirsi

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