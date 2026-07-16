Nel piccolo paese di Grinzane Cavour, si respira un’aria di sconcerto dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori durante un tentativo di furto nel suo negozio. La comunità si mostra incredula, molti commentano che non avevano mai assistito a una sentenza simile. La notizia ha suscitato amarezza tra i residenti, che si aspettavano un esito diverso dal processo.

A Grinzane Cavour prevalgono incredulità e amarezza dopo la sentenza definitiva che ha condannato a 14 anni e 9 mesi Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Tra i residenti sono in molti a manifestare solidarietà nei confronti dell'uomo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roggero in carcere, il paese si schiera con il gioielliere: "Mai vista una sentenza così"

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