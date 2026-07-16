Mario Roggero, condannato in via definitiva per l’omicidio di due rapinatori, ha deciso di non presentarsi in carcere. La scelta è stata comunicata tramite un video sui social, contrariamente alle precedenti indicazioni. Secondo l’avvocato e il fratello, il gioielliere ha ripensato alla propria decisione, senza fornire ulteriori dettagli. La vicenda riguarda una condanna definitiva, ma Roggero ha ora cambiato atteggiamento rispetto all’ingresso in carcere.

Mario Roggero ha deciso di non presentarsi in carcere. Il gioielliere condannato in via definitiva dalla Cassazione per l’omicidio di due rapinatori ha dunque cambiato idea rispetto a quanto annunciato in un video postato sui social. “Si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione ed è estremamente riconoscente per chi si sta mobilitando per lui”, ha detto il fratello Dante. Mario Roggero non si presenta in carcere Niente carcere dunque per Mario Roggero, almeno per ora. Nonostante il video in cui annunciava che stava trascorrendo gli ultimi minuti con la famiglia, il gioielliere ha cambiato idea. Condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori, Roggero non si è presentato in carcere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Roggero non si presenta in carcere, il motivo del ripensamento: la versione dell'avvocato e del fratello

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Dentro la gioielleria di Mario Roggero: tutte le sue verità prima della sentenza

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Riccardo Molinari: Quella che ha visto coinvolto Mario Roggero è una tragedia sotto tutti i punti di vista e siamo vicini alla famiglia. Pensare che chi commette un reato debba anche essere risarcito se la vittima si difende non è accettabile. x.com

Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori reddit

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