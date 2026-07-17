Mario Roggero la moglie presenta domanda di grazia

La moglie di un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere ha presentato una domanda di grazia e un’istanza di differimento dell’esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel 2021 nel Cuneese. La richiesta è stata depositata presso le autorità competenti.

La moglie di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta nel 2021 nel Cuneese, ha presentato una domanda di grazia e un’istanza di differimento dell’esecuzione della pena. Roggero dovrà presentarsi in carcere a Bollate, nel Milanese, alle 16.30. Le iniziative di Roggero sono state depositate dopo l’emissione dell’ordine di carcerazione da parte della Procura di Asti, arrivato in seguito alla conferma della condanna da parte della Corte di Cassazione. L’istanza di differimento punta a sospendere temporaneamente l’esecuzione della pena, mentre la domanda di grazia seguirà l’iter previsto dall’ordinamento e sarà valutata secondo la procedura stabilita dalla legge. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Mario Roggero: 14 anni e 9 mesi. Grazia subito | Documentario

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