Matteo Salvini vuole la grazia per Mario Roggero dopo la condanna in via definitiva | Farò il possibile

Matteo Salvini ha annunciato di voler chiedere la grazia per Mario Roggero, condannato in via definitiva dalla Cassazione. Il leader leghista ha definito la sentenza profondamente ingiusta e ha detto che farà il possibile per ottenere la grazia. Nessuna altra informazione su eventuali azioni concrete o tempistiche. La richiesta di grazia sarà presentata alle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sul procedimento.

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