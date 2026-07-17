Mario Roggero la figlia | Vorrei solo un po' di verità | La sorella di uno dei rapinatori morti | Meritava il carcere non di essere ammazzato

Sul caso del gioielliere Mario Roggero, il quotidiano La Stampa ha raccolto le dichiarazioni della figlia Silvia e di Caterina Spinelli, sorella di uno dei rapinatori morti, Andrea Spinelli. "Il ministro Nordio ha annunciato l'avvio della procedura per richiedere la grazia, ma francamente sono molto pessimista - dice la figlia di Roggero -. Siamo in una fase delicatissima, preferisco non dire tutto quello che penso, ma vorrei essere più fiduciosa. Non mi piace questo clima divisivo. E non mi va di schierarmi da nessuna parte, né a destra, né a sinistra. Vorrei solo un po' di verità. In troppi parlano senza conoscere i fatti". Per la sorella di Spinelli "Andrea meritava di essere arrestato e di finire in carcere a scontare la sua condanna, come Giuseppe Mazzarino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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La questione di Mario Roggero mi ha veramente rotto le palle reddit

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