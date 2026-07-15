Il 28 aprile 2021, nel negozio di un gioielliere in provincia di Cuneo, tre uomini hanno tentato una rapina. Durante l’assalto, il gioielliere ha sparato, uccidendo due dei rapinatori e ferendone un terzo. La sentenza definitiva ha stabilito 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere, confermando la condanna già emessa in precedenza.

È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. Roggero, uccise due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, dopo l'assalto al suo negozio. L'autista della banda, Alessandro Modica, fu ferito e riuscì a salvarsi. Sia nel processo di primo grado ad Asti che in appello i giudici avevano respinto la legittima difesa invocata dall'imputato in forma putativa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Cuneo, uccise due rapinatori: il gioielliere Mario Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere

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Mario Roggero, condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che uccise i rapinatori

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Cuneo, uccise due rapinatori: gioielliere Mario Roggero condannato in via definitiva #cuneo x.com

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