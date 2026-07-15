Cuneo uccise due rapinatori | il gioielliere Mario Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere
Il 28 aprile 2021, nel negozio di un gioielliere in provincia di Cuneo, tre uomini hanno tentato una rapina. Durante l’assalto, il gioielliere ha sparato, uccidendo due dei rapinatori e ferendone un terzo. La sentenza definitiva ha stabilito 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere, confermando la condanna già emessa in precedenza.
È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. Roggero, uccise due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, dopo l'assalto al suo negozio. L'autista della banda, Alessandro Modica, fu ferito e riuscì a salvarsi. Sia nel processo di primo grado ad Asti che in appello i giudici avevano respinto la legittima difesa invocata dall'imputato in forma putativa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Mario Roggero, condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che uccise i rapinatori
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Cuneo, uccise due rapinatori: gioielliere Mario Roggero condannato in via definitiva #cuneo x.com
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