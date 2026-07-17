Mario Roggero in carcere a Bollate | Mattarella ha graziato uno scafista e la Minetti si metta una mano sulla coscienza | Con il senno di poi sono pentito ma ho avuto paura

Da tgcom24.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gioielliere condannato a quasi 15 anni per l'omicidio di due rapinatori si è costituito nel carcere di Bollate. Dopo la condanna definitiva, ha dichiarato di essere pentito con il senno di poi, ma di aver avuto paura al momento dei fatti. In passato, aveva criticato alcune decisioni di figure politiche, accusandole di aver graziato uno scafista e una politica. Attualmente si trova in carcere, dove rimarrà in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

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Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour (Cuneo). Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto, ha risposto: "Sì, ma col senno di poi.Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subìto un'ingiustizia". Poi ha incalzato: "Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti. Penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza". Nelle scorse ore, la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia., "Penso di subire un'ingiustizia, ma ho ancora speranza - ha detto Roggero -. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Mario Roggero in carcere: «Mattarella ha graziato Nicole Minetti, si metta una mano sulla coscienza»

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