Il gioielliere condannato a quasi 15 anni per l'omicidio di due rapinatori si è costituito nel carcere di Bollate. Dopo la condanna definitiva, ha dichiarato di essere pentito con il senno di poi, ma di aver avuto paura al momento dei fatti. In passato, aveva criticato alcune decisioni di figure politiche, accusandole di aver graziato uno scafista e una politica. Attualmente si trova in carcere, dove rimarrà in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour (Cuneo). Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto, ha risposto: "Sì, ma col senno di poi.Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subìto un'ingiustizia". Poi ha incalzato: "Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti. Penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza". Nelle scorse ore, la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia., "Penso di subire un'ingiustizia, ma ho ancora speranza - ha detto Roggero -. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero in carcere a Bollate: "Mattarella ha graziato uno scafista e la Minetti, si metta una mano sulla coscienza | Con il senno di poi sono pentito, ma ho avuto paura"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Roggero in carcere: «Mattarella ha graziato Nicole Minetti, si metta una mano sulla coscienza»

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero si costituisce in carcere a Bollate: «Mattarella? Ha graziato uno scafista e Nicole Minetti, si metta una mano sulla coscienza»Il gioielliere condannato a quasi 15 anni di reclusione per aver ucciso due rapinatori si è consegnato nel carcere di Bollate.

Mario Roggero in carcere a Bollate: “Mattarella ha graziato Minetti, metta una mano sulla coscienza”Un uomo condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un altro si è consegnato nel pomeriggio nel carcere di Bollate.

Temi più discussi: Il gioielliere Mario Roggero non è ancora in carcere, fratello: Provato, ma è resiliente; Il gioielliere Roggero prima del carcere: È finita, ora sarete voi la mia voce. Mi hanno voluto dare l'ergastolo; Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere'; Mario Roggero verso il carcere: Portate avanti la mia battaglia. Lo sfogo social per salutare i sostenitori, ma in serata i legali lo convincono a non consegnarsi ancora.

Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate. Alle domande dei giornalisti su come si fosse pentito di quanto ha fatto, il gioielliere ha risposto: Sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni. ANSA/INSTAGRAM/MARIO ROGG x.com

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere' reddit

Roggero arrivato nel carcere di Bollate: Mattarella ha graziato Minetti, ora si metta una mano sulla coscienza. La Lega: valutiamo ipotesi candidaturaC'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ... ilmessaggero.it

Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate. La moglie fa istanza per la graziaMeloni contro i risarcimenti: 'Chi commette reati non può essere risarcito. Mi aggredisci, mi difendo. E dovrei risarcirti? Non è giusto'. Il negoziante in viaggio verso il carcere di Bollate per cost ... ansa.it