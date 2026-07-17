Mario Roggero, condannato e ora detenuto nel carcere di Bollate, ha rivolto un appello al Presidente della Repubblica, chiedendogli di riflettere sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Roggero ha invitato il capo dello Stato a mettersi una mano sulla coscienza, senza fornire ulteriori dettagli. La sua dichiarazione è stata resa pubblica subito dopo l’ingresso in carcere, dove si trova in esecuzione della condanna definitiva.

Mario Roggero entra nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva. È con un duro appello rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che Mario Roggero ha varcato i cancelli del carcere di Bollate, dove sconterà la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio di Grinzane Cavour, nel Cuneese, avvenuto nel 2021. Pochi minuti prima di costituirsi, il gioielliere ha affidato ai cronisti parole destinate a far discutere, tornando a chiedere un provvedimento di clemenza. L’appello a Mattarella: “Si metta una mano sulla coscienza”. Davanti ai giornalisti, Roggero ha chiamato direttamente in causa il Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Mario Roggero entra in carcere e chiama in causa Mattarella: ‘Ha graziato Nicole Minetti, ora si metta una mano sulla coscienza’

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MARIO ROGGERO DIFENDE CASA SUA DAI RAPINATORI: CONDANNATO A 14 ANNI E 9 MESI. LA GIUSTIZIA ITALIANA

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Temi più discussi: Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere'; Il gioielliere Roggero prima del carcere: È finita, ora sarete voi la mia voce. Mi hanno voluto dare l'ergastolo.

Ho sottoscritto la raccolta firme per la richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi e al risarcimento di 780mila € per aver ucciso due uomini entrati nella sua gioielleria, rapinandola e minacciando lui, mogli x.com

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