La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere Mario Roggero. Il ministro della Giustizia ha avviato l’istruttoria per la concessione della grazia. La decisione sulla richiesta di clemenza spetta ora alle autorità competenti.

La condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero è diventata definitiva. Il 15 luglio la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, rendendo irrevocabile la pena per l'uomo che il 28 aprile 2021, a Gallo di Grinzane (Cuneo), uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l'assalto al suo negozio, dove si trovavano anche la moglie e la figlia. Per i giudici, in tutti i gradi di giudizio, la reazione superò i limiti della legittima difesa. La richiesta di grazia del centrodestra Sul piano politico la sentenza ha innescato un'immediata mobilitazione della maggioranza. I capigruppo alla Camera e al... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Il ministro Nordio avvia l'istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero

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Il ministro della Giustizia NORDIO avvia la procedura per la GRAZIA al gioielliere MARIO ROGGERO

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