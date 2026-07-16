Mario Roggero il VIDEO della sparatoria in cui uccise i due rapinatori che assaltarono il suo negozio di gioielli
Il 28 aprile 2021, a Grinzane Cavour, si è verificata una sparatoria in un negozio di gioielli. Un uomo ha ucciso due rapinatori che avevano appena assaltato il negozio e portato via diversi gioielli. È stato diffuso un video che mostra i momenti dell'evento. La polizia ha avviato un'indagine sul caso.
Ecco il video della sparatoria a Grinzane Cavour del 28 aprile 2021 Ecco il video della sparatoria in cui il gioielliere di Grinzane Cavour Mario Roggero uccise i due rapinatori che assaltarono il suo negozio portando via diversi gioielli. La rapina è avvenuta il 28 aprile 2021, e sin dall'in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Mario Roggero, il video della sparatoria in cui il gioielliere uccise due rapinatori
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Temi più discussi: Cuneo, attesa per sentenza Roggero: il video della sparatoria in cui il gioielliere uccise i rapinatori; La Cassazione si pronuncia sul gioielliere che uccise due rapinatori, lui: Solo legittima difesa; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Il gioielliere Mario Roggero condannato dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori.
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Si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Un passaggio del video postato ieri dopo la sentenza x.com
Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori reddit
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