mario roggero il video della sparatoria in cui uccise i due rapinatori che assaltarono il suo negozio di gioielli

Notizia in breve

Il 28 aprile 2021, a Grinzane Cavour, si è verificata una sparatoria in un negozio di gioielli. Un uomo ha ucciso due rapinatori che avevano appena assaltato il negozio e portato via diversi gioielli. È stato diffuso un video che mostra i momenti dell'evento. La polizia ha avviato un'indagine sul caso.