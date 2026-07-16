Mario Roggero il VIDEO della sparatoria in cui uccise i due rapinatori che assaltarono il suo negozio di gioielli

Da ilgiornaleditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 28 aprile 2021, a Grinzane Cavour, si è verificata una sparatoria in un negozio di gioielli. Un uomo ha ucciso due rapinatori che avevano appena assaltato il negozio e portato via diversi gioielli. È stato diffuso un video che mostra i momenti dell'evento. La polizia ha avviato un'indagine sul caso.

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Ecco il video della sparatoria a Grinzane Cavour del 28 aprile 2021 Ecco il video della sparatoria in cui il gioielliere di Grinzane Cavour Mario Roggero uccise i due rapinatori che assaltarono il suo negozio portando via diversi gioielli. La rapina è avvenuta il 28 aprile 2021, e sin dall'in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Mario Roggero, il video della sparatoria in cui il gioielliere uccise due rapinatori

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