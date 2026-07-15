Cuneo attesa per sentenza Roggero | il video della sparatoria in cui il gioielliere uccise i rapinatori

Da lapresse.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si attende la decisione della Cassazione sulla condanna di un gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, coinvolto nel 2021 in un episodio di sparatoria. Durante una rapina nel suo negozio avvenuta il 28 aprile, ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo. È stato diffuso un video dell’intera sparatoria. La sentenza potrebbe confermare o modificare la condanna già emessa in primo e secondo grado.

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Oggi, mercoledì 15 luglio, è attesa la sentenza della Corte di Cassazione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio del 28 aprile 2021. I giudici della Suprema Corte dovranno pronunciarsi sul ricorso contro la sentenza d’appello che ha ridotto la pena da 17 anni, inflitta in primo grado, a 14 anni e 9 mesi di reclusione, confermando però la responsabilità dell’imputato per omicidio volontario e tentato omicidio. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, acquisite agli atti del processo, ricostruiscono l’intera sequenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Cuneo, attesa per sentenza Roggero: il video della sparatoria

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