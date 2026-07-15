Oggi si attende la sentenza per il gioielliere che, nel Cuneese, uccise due ladri. La Corte di Cassazione ha ascoltato le argomentazioni della difesa, che ha presentato un ricorso contro la condanna di 14 anni e 9 mesi di carcere inflitta in appello. La decisione finale potrebbe determinare un cambiamento nel quadro giudiziario del caso.

Giornata decisiva per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Davanti alla Corte di Cassazione si è svolta l’udienza chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla difesa contro la condanna inflitta in appello a 14 anni e 9 mesi di reclusione. La Procura generale della Cassazione ha chiesto ai giudici di confermare integralmente la sentenza di secondo grado, ritenendo infondati i motivi del ricorso. La decisione definitiva della Suprema Corte è attesa nel corso del pomeriggio e potrebbe rappresentare l’ultimo capitolo di questa vicenda iniziata il 28 aprile 2021. Quel giorno tre uomini fecero irruzione nella gioielleria di Roggero per rapinarla. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Roggero, attesa la sentenza per il gioielliere che uccise 2 ladri nel Cuneese

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Mario Roggero, il video della sparatoria in cui il gioielliere uccise due rapinatori

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Mario Roggero, oggi la sentenza della Cassazione. L’appello del gioielliere che uccise due rapinatori: «Pregate per me» – Il videoOggi la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza nel processo a un gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a quasi 15 anni di carcere.

Temi più discussi: Mario Roggero in Cassazione: Pronto per il carcere. Il pg chiede la conferma della condanna; Post di Salvini a favore del gioielliere Mario Roggero condannato in appello per aver ucciso due rapinatori; Mario Roggero, il giorno della verità: Inondato di affetto e donazioni. Chi è il gioielliere di 72 anni che rischia il carcere per omicidio; A due giorni dalla Cassazione, il gioielliere Mario Roggero affida il suo appello ai social.

La Procura generale di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di avere ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo nego x.com

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