La Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere che uccise due ladri nel Cuneese. La decisione arriva dopo l’udienza in Corte di Cassazione, in cui è stato respinto il ricorso presentato dalla difesa. La vicenda riguarda l’uccisione di due persone sorprese a rubare in negozio. La sentenza è ora definitiva.

Giornata decisiva per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Davanti alla Corte di Cassazione si è svolta l’udienza chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla difesa contro la condanna inflitta in appello a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Quel giorno tre uomini fecero irruzione nella gioielleria di Roggero per rapinarla. Dopo il colpo, il commerciante impugnò un’arma da fuoco e sparò contro i malviventi mentre si stavano allontanando, uccidendone due e ferendo gravemente il terzo. L’episodio diede immediatamente origine a un acceso confronto pubblico sul tema della legittima difesa. Nei successivi gradi di giudizio, i magistrati hanno ritenuto che la reazione del gioielliere avesse superato i limiti previsti dalla legge, arrivando alla condanna confermata in appello e ora all’esame della Cassazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Roggero, la condanna per il gioielliere che uccise 2 ladri nel Cuneese è definitiva

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Mario Roggero, il video della sparatoria in cui il gioielliere uccise due rapinatori

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E' definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici x.com

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