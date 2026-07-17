Un gioielliere è stato trasferito nel carcere di Bollate. Arrivando davanti all’istituto, ha risposto alle domande dei cronisti, commentando la vicenda che lo ha coinvolto. Ha parlato di essere considerato un pentito e di aver riflettuto sulla propria posizione, senza fornire dettagli specifici. La sua presenza nel carcere è legata a un procedimento giudiziario in corso. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi del suo ingresso in carcere o sulle accuse a suo carico.

Arrivando davanti all’istituto penitenziario, il gioielliere ha risposto alle domande deicronisti, tornando sulla vicenda che lo ha visto protagonista. Alla domanda se fosse pentito di quanto accaduto, Roggero ha risposto: “Certamente, col senno di poi. peròbisogna trovarsi in quella situazione“. Il 72enne ha poi criticato duramente la sentenza definitiva, sostenendo che la condanna rappresenti “il massimo per idelinquenti che sono facilitati a continuare a rapinare e a rubare, tanto sono impuniti anche a risarcire“. Roggero ha anche rivolto un appello al presidente della Repubblica,Sergio Mattarella,facendo riferimento alla richiesta digraziapresentata dalla moglie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mario Roggero entra nel carcere di Bollate: ‘Pentito? Col senno di poi’

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Mario Roggero entra in carcere a Bollate: Mi aspetto la grazia. l'ultima cosa è candidarmi

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