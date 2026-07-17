È stato emesso un ordine di carcerazione per un uomo di 72 anni, residente nel Cuneese, condannato in via definitiva. L’uomo era stato coinvolto in un episodio avvenuto nel aprile 2021, durante il quale aveva ucciso due rapinatori e ferito un terzo. La condanna riguarda il reato di omicidio e lesioni gravi commessi durante l’evento.

È stato emesso l’ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour, nel Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo il 28 aprile 2021. Il provvedimento è stato firmato alle 12.45 dalla Procura di Asti, guidata dal procuratore Biagio Mazzeo. La sentenza definitiva della Cassazione, arrivata mercoledì, ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione, già ridotta in appello rispetto ai 17 anni stabiliti in primo grado dal tribunale di Asti. Roggero dovrà ora costituirsi in carcere. Secondo quanto apprende LaPresse, si costituirà nel pomeriggio. La vicenda riguarda la sparatoria avvenuta nella gioielleria di famiglia nel 2021, quando il commerciante reagì a una rapina uccidendo due dei malviventi e ferendone un terzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mario Roggero, emesso l’ordine di carcerazione

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