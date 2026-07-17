Mario Roggero e il comizio davanti al carcere di Bollate | Per i delinquenti è il massimo così sono impuniti e risarciti

Un uomo ha tenuto un comizio davanti al carcere di Bollate, affermando che la situazione favorisce i delinquenti, che sarebbero impuniti e risarciti. Ha detto che il sistema permette loro di continuare a rapinare e rubare senza conseguenze. Le sue dichiarazioni sono state fatte in presenza di alcuni testimoni e sono state registrate da una telecamera. La polizia sta valutando eventuali provvedimenti in seguito alle affermazioni.

«Questo è il massimo per i delinquenti che sono facilitati a continuare a rapinare e a rubare, tanto sono impuniti e anche risarciti». Sono le parole di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione, poco prima di varcare la soglia del carcere milanese di Bollate per costituirsi. La condanna è diventata esecutiva per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, avvenuti il 28 aprile 2021 dopo un assalto alla sua attività. Davanti ai cronisti, il commerciante ha rilasciato dichiarazioni durissime contro la sentenza e il sistema giudiziario. L’appello a Mattarella e la richiesta di grazia. 🔗 Leggi su Open.online

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MARIO ROGGERO DIFENDE CASA SUA DAI RAPINATORI: CONDANNATO A 14 ANNI E 9 MESI. LA GIUSTIZIA ITALIANA

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