Il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori si è costituito nel carcere di Bollate. Dopo la condanna definitiva, ha dichiarato di essere pentito, anche se con il senno di poi. Ha affermato che bisogna trovarsi in determinate situazioni per provare certi sentimenti. È in carcere dal momento dell’arresto e ha parlato della sua esperienza in modo diretto.

"Se sono pentito? Certamente, ma col senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni". A dirlo è Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) che si è costituito nel carcere di Bollate, nel Milanese, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere sparato e ucciso due rapinatori. "Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti. Penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero dal carcere di Bollate: "Sono pentito, ma bisogna trovarsi in quei momenti"

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Mario Roggero in carcere a Bollate, le ultime parole prima di entrare: "Sono pentito ma bisogna trovarsi..."Mario Roggero si è consegnato nel carcere di Bollate venerdì 17 luglio, dopo l’ordine di carcerazione firmato dalla Procura di Asti.

Temi più discussi: Il gioielliere Mario Roggero non è ancora in carcere, fratello: Provato, ma è resiliente; Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere'; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Il gioielliere Roggero prima del carcere: È finita, ora sarete voi la mia voce. Mi hanno voluto dare l'ergastolo.

Intervistato da Il Giornale, Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, ha ricostruito quanto vissuto nelle ultime ore: Sono in un alberghetto a due chilometri dal carcere di Bollate. Mi sono consegnato, ma manca un doc x.com

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Roggero arrivato nel carcere di Bollate: Pentito? Sì, ma bisogna trovarsi in quelle situazioni. La moglie deposita la domanda di graziaC'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ... ilmessaggero.it

Roggero arrivato nel carcere di Bollate: Mattarella ha graziato Minetti, ora si metta una mano sulla coscienza. La Lega: valutiamo ipotesi candidaturaC'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ... ilgazzettino.it