È stato firmato l’ordine di carcerazione per un gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un altro durante un episodio avvenuto il 28 aprile 2021. L’uomo si costituirà nelle prossime ore.

C'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ha emesso la procura di Asti alle 12.45, a firma del procuratore Biagio Mazzeo. Ad Asti si era svolto il processo di primo grado, conclusosi con una condanna a 17 anni di reclusione, poi ridotti in appello a Torino a 14 anni e 9 mesi e confermati mercoledì in Cassazione. Si attende ora che il negoziante vada a costituirsi in carcere. Già due giorni fa, subito dopo la sentenza e aver girato un video per i suoi sostenitori, il commerciante di Grinzane si era presentato al carcere di Bollate, in Lombardia. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it

© Torino.repubblica.it - Firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere andrà a costituirsi

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