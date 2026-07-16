La condanna definitiva nei confronti di un gioielliere piemontese coinvolto in una rapina che ha provocato la morte di due banditi è stata emessa. La pena stabilita è di 14 anni e 9 mesi di carcere. La sentenza conferma il verdetto già emesso in primo grado e successivamente confermato in appello. La vicenda riguarda un episodio di rapina in cui l’uomo è stato coinvolto e che ha portato alla morte di due persone.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La condanna nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere piemontese coinvolto nel caso della rapina sfociata nella morte di due banditi, è diventata definitiva. La Corte di Cassazione ha confermato la pena di 14 anni e 9 mesi di reclusione, respingendo il ricorso presentato dalla difesa. Il commerciante, oggi 72enne, era stato condannato in appello nel dicembre 2025, quando i giudici avevano ridotto la pena rispetto ai 17 anni inflitti in primo grado dal Tribunale di Asti. La vicenda della rapina del 2021. I fatti risalgono al 28 aprile 2021, quando tre uomini fecero irruzione nella gioielleria di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caso Mario Roggero, condanna definitiva: 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere

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ROGGERO, CONDANNA DEFINITIVA A 14 ANNI E 9 MESI: LA CASSAZIONE CHIUDE IL CASO

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