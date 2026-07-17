Mario Roggero al carcere di Bollate | Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza ha graziato Minetti

Alle 16.30, il gioielliere 72enne condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori è stato portato nel carcere di Bollate. In un’intervista, ha affermato che il presidente della Repubblica dovrebbe “mettersi una mano sulla coscienza” perché ha graziato un’altra persona condannata. Roggero ha commentato anche la decisione di concedere la grazia, senza fornire ulteriori dettagli.

È arrivato intorno alle 16.30 al carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che tentarono di assaltare il suo negozio. “Come si può sentire uno che sta entrando per 15 anni a 72 anni. Ergastolo. Viva la giustizia italiana”, queste sono state le prime sarcastiche parole che il gioielliere piemontese ha scambiato con i cronisti che l’hanno assaltato all’uscita dalla sua automobile. “Questo è il massimo per i delinquenti, saranno facilitati a continuare e a rubare”, ha aggiunto, “Cosa direi a Mattarella? Beh, insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Mario Roggero in carcere a Bollate: Mattarella ha graziato Minetti, metta una mano sulla coscienza

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