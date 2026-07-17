Mare Testa Ossermare | Rapporto nasce per mancanza dati settore underwater

Da quotidiano.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rapporto sul settore underwater è stato creato per colmare la mancanza di dati ufficiali. La sua realizzazione risponde alla necessità di fornire informazioni precise in ambito economico, industriale e tecnologico. La mancanza di dati strutturati ha spinto alla produzione di un documento che possa offrire una panoramica più chiara sulle attività e le esigenze del comparto. La pubblicazione si concentra sulla raccolta di informazioni di base e sulla definizione di indicatori utili per analisi future.

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“L'idea del rapporto nasce dalla mancanza dei dati e dall’esigenza di dare risposta a livello economico, industriale e tecnologico ad un comparto che sta diventando sempre più centrale”, così il coordinatore nazionale di Ossermare, Antonello Testa, alla presentazione del primo rapporto sulla dimensione subacquea italiana illustrato al Senato della Repubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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