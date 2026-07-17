Il primo rapporto sulla subacquea italiana, presentato al Senato, rivela che il settore, seppur di nicchia, mostra interesse e crescita. È stato firmato un protocollo con la piattaforma nazionale subacquea meno di un anno fa, e ora sono disponibili i primi dati. Il presidente di Unioncamere ha sottolineato come il comparto underwater abbia potenzialità ancora da esplorare, con un mercato che si sta sviluppando rapidamente.

“Meno di un anno fa abbiamo firmato questo protocollo con la piattaforma nazionale subacquea e abbiamo già un primo report su un settore che è di nicchia ma molto interessante”, così il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, alla presentazione del primo rapporto sulla dimensione subacquea italiana illustrato al Senato della Repubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mare, Prete (Unioncamere): “Settore underwater di nicchia ma interessante”

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Mare, Prete (Unioncamere): Settore underwater di nicchia ma interessante

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