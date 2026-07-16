Mare underwater economy italiana fattura 3,5 miliardi | presentato 1° rapporto su dimensione subacquea
L'underwater economy italiana vale circa 3,5 miliardi di euro, secondo il primo Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea. Per la prima volta, viene fornita una panoramica completa di questo settore, considerato strategico per il Paese. Il rapporto analizza le attività economiche legate al mare, evidenziando l'importanza di questa dimensione per l'economia nazionale. La stima si basa su dati raccolti e analizzati per delineare l'impatto economico delle attività subacquee.
Roma, 16 lug. (Adnkronos) - L'underwater economy italiana fattura 3,5 miliardi di euro: questo il valore principale stimato dal 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana, che per la prima volta offre una fotografia organica di un ecosistema produttivo strategico per il nostro Paese. Il Rapporto, realizzato dall'Osservatorio Nazionale sull'Economia del Mare- OsserMare di Informare, Azienda Speciale della Camera di commercio Frosinone Latina con il contributo scientifico del Centro Studi delle Camere di commercio G. Tagliacarne, in collaborazione con il Pns – Polo Nazionale della dimensione Subacquea, Unioncamere e Assonautica, è stato presentato in una iniziativa promossa dalla Presidente dell'Intergruppo Parlamentare per l'Economia del Mare Senatrice Simona Petrucci. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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