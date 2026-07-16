Mare Prete Unioncamere | Per l' Italia ruolo centrale nella dimensione sottomarina del Mediterraneo
Il rappresentante di Unioncamere ha dichiarato che l’Italia riveste un ruolo centrale nella gestione della zona sottomarina del Mediterraneo. Ha sottolineato come questa dimensione sia diventata una priorità nelle politiche industriali e marittime del paese. La discussione si concentra sull'importanza strategica delle risorse e delle attività che si svolgono sotto la superficie del mare, evidenziando un cambiamento nelle politiche nazionali in questa direzione.
Roma, 17 lug. (Adnkronos) - “La dimensione sottomarina è una importante novità nelle politiche industriali e del mare del nostro Paese. La posizione geografica dell'Italia, al centro del Mediterraneo, ha favorito la concentrazione di infrastrutture critiche: cavi per telecomunicazioni ed elettrodotti che fanno del Paese uno snodo cruciale tra Europa, Africa e Medio Oriente". Lo ha dichiarato Andrea Prete, presidente di Unioncamere, durante la presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana organizzata al Senato su iniziativa della senatrice Simona Petrucci, presidente dell'Intergruppo Parlamentare sull'Economia del Mare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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