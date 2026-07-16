Il rappresentante di Unioncamere ha dichiarato che l’Italia riveste un ruolo centrale nella gestione della zona sottomarina del Mediterraneo. Ha sottolineato come questa dimensione sia diventata una priorità nelle politiche industriali e marittime del paese. La discussione si concentra sull'importanza strategica delle risorse e delle attività che si svolgono sotto la superficie del mare, evidenziando un cambiamento nelle politiche nazionali in questa direzione.

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - “La dimensione sottomarina è una importante novità nelle politiche industriali e del mare del nostro Paese. La posizione geografica dell'Italia, al centro del Mediterraneo, ha favorito la concentrazione di infrastrutture critiche: cavi per telecomunicazioni ed elettrodotti che fanno del Paese uno snodo cruciale tra Europa, Africa e Medio Oriente". Lo ha dichiarato Andrea Prete, presidente di Unioncamere, durante la presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana organizzata al Senato su iniziativa della senatrice Simona Petrucci, presidente dell'Intergruppo Parlamentare sull'Economia del Mare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Mare, Prete (Unioncamere): "Per l'Italia ruolo centrale nella dimensione sottomarina del Mediterraneo"

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