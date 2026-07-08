Roma, 8 lug. - (Adnkronos) - "Il valore aggiunto diretto dell'economia del mare è di 78,9 miliardi di euro con una crescita rispetto all'anno precedente del +3,8% a fronte del +2,1% dell'economia nazionale. Questi numeri confermano il rilievo assunto dall'economia del mare, anche in ambito europeo, per contributo alla crescita e all'occupazione, evidenzia come questa filiera sia divenuta una vera e propria leva di politica industriale. Perché in essa ritroviamo tutte le componenti dello sviluppo, in termini di manifattura, logistica, turismo e infrastrutture". Lo ha detto il presidente di Unioncamere, Andrea Prete nel corso della... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Prete (Unioncamere): "Filiera italiana della Blue Economy è vera leva di politica industriale"

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