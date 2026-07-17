Mare Acampora Assonautica | Da rapporto underwater risultati straordinari
Un rapporto sottoscritto a settembre 2025 tra Unioncamere, Assonautica e Astronautica Italiana ha evidenziato risultati eccezionali nel settore subacqueo. Secondo Acampora di Assonautica, i dati underwater mostrano performance notevoli. Il protocollo d’intesa coinvolge il Polo nazionale della dimensione subacquea e mira a monitorare e sviluppare l’attività marina. I risultati sono stati presentati ufficialmente e riguardano principalmente le attività di immersione e i dati raccolti in mare.
“l rapporto nasce da un protocollo d’intesa che abbiamo sottoscritto in Unioncamere a settembre 2025 con il Polo nazionale della dimensione subacquea, con Unioncamere e Astronautica Italiana. Avevamo preso l’impegno di incominciare a ragionare su un osservatorio della Underwater. Oggi il primo campione censito ci dà dei risultati straordinari: un tasso di crescita elevatissimo; un tasso di crescita al 216 per cento”, lo ha detto il presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora, alla presentazione del primo rapporto sulla dimensione subacquea italiana illustrato al Senato della Repubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Mare, Acampora (Assonautica): Da rapporto underwater risultati straordinari
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