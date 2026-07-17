Mare Acampora Assonautica | Da rapporto underwater risultati straordinari

Notizia in breve

Un rapporto sottoscritto a settembre 2025 tra Unioncamere, Assonautica e Astronautica Italiana ha evidenziato risultati eccezionali nel settore subacqueo. Secondo Acampora di Assonautica, i dati underwater mostrano performance notevoli. Il protocollo d’intesa coinvolge il Polo nazionale della dimensione subacquea e mira a monitorare e sviluppare l’attività marina. I risultati sono stati presentati ufficialmente e riguardano principalmente le attività di immersione e i dati raccolti in mare.