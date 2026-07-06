Allerta meteo in Campania dalle 13 di oggi per temporali improvvisi raffiche e grandine

Notizia in breve

Alle 13 di oggi è scattata un'allerta meteo gialla in Campania, valida fino alle 20. Sono previsti temporali improvvisi, raffiche di vento e grandine. La situazione rimarrà stabile lungo le coste tirreniche, ma si attendono piogge intense e raffiche di vento in altre zone della regione. La Protezione Civile ha emesso l'allerta per monitorare eventuali sviluppi improvvisi del maltempo.