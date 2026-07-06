Allerta meteo in Campania dalle 13 di oggi per temporali improvvisi raffiche e grandine
Alle 13 di oggi è scattata un'allerta meteo gialla in Campania, valida fino alle 20. Sono previsti temporali improvvisi, raffiche di vento e grandine. La situazione rimarrà stabile lungo le coste tirreniche, ma si attendono piogge intense e raffiche di vento in altre zone della regione. La Protezione Civile ha emesso l'allerta per monitorare eventuali sviluppi improvvisi del maltempo.
L'allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 fino alle 20 di oggi. Il quadro meteorologica resterà stabile lungo le coste tirreniche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Allerta meteo gialla su tutta la Campania, attesi temporali e raffiche di vento
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