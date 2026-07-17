Durante la promozione del nuovo film di Ferzan Özpetek, l’attrice e conduttrice ha mostrato un cambio di look, abbandonando il suo tradizionale colore biondo. Nelle foto pubblicate con il cast, si è presentata con una chioma diversa rispetto al passato, senza più il colore vivace che la caratterizzava. Questo è il primo esempio pubblico di un cambio di stile in questa direzione.

Tante attrici, conduttrici e artiste hanno avuto il loro marchio identitario, e per Mara Venier è sempre stato il biondo. Ma nelle foto insieme al cast del nuovo film di Ferzan Özpetek, Nella gioia e nel dolore, dove Mara torna a recitare, ha sfoggiato una chioma decisamente diversa, rinunciando al biondo pieno e vivace a cui ci ha abituato. E questa chioma le dona parecchio. Mara Venier, il nuovo colore sul set del film di Ferzan Özpetek. Negli scatti condivisi sul profilo del regista la base dei capelli di Mara Venier è scura, con sfumature che oscillano tra il castano e il grigio, mentre alcune ciocche chiarissime, quasi platino, incorniciano il viso e si aprono sulle lunghezze mosse. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Mara Venier.

© Dilei.it - Mara Venier rinuncia al biondo e cambia look

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mara Venier lascia davvero Domenica In? Decisione presa (e cambia tutto)Da diverse settimane circolano voci sulla possibilità che Mara Venier lasci la conduzione di Domenica In al termine di questa stagione televisiva.

Fumata bianca per Domenica In: Mara Venier resta, ma il format cambiaMara Venier rimane alla guida di Domenica In anche nella stagione 2026-27, dopo che era sembrata intenzionata a lasciare definitivamente il programma.

Simona Ventura e Mara Venier: la storia delle loro liti e riconciliazioniSimona Ventura e Mara Venier hanno vissuto momenti di tensione e riconciliazione nel corso degli anni. Scopri i dettagli delle loro liti e come hanno superato otto anni di silenzi. notizie.it

Mara Venier confermata alla conduzione di Domenica In? | Quando torna il programma, ospiti, novitàMara Venier confermata alla conduzione di Domenica In anche il prossimo anno: con lei Enzo Miccio, saluta Mammucari ... ilsussidiario.net