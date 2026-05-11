Mara Venier lascia davvero Domenica In? Decisione presa e cambia tutto
Da diverse settimane circolano voci sulla possibilità che Mara Venier lasci la conduzione di Domenica In al termine di questa stagione televisiva. La conduttrice, ormai da anni al timone del programma, ha annunciato di aver preso una decisione definitiva riguardo al suo futuro in trasmissione. La notizia ha suscitato molte discussioni tra i telespettatori e gli addetti ai lavori, alimentando le speculazioni su eventuali cambiamenti per le prossime edizioni.
È il tormentone di fine, ma anche di metà, stagione televisiva ormai da qualche anno: Mara Venier continuerà a fare Domenica In o, per la prossima edizione, passerà il timone a qualche collega?Saranno tre, forse quattro anni, forse di più (abbiamo perso il conto), che la signora della domenica di.🔗 Leggi su Today.it
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Quest’anno non lo dico nemmeno. Con queste parole, Mara Venier ha lasciato tutti con il fiato sospeso sul suo futuro a Domenica In. A 75 anni, la conduttrice ha lasciato intendere che questa stagione potrebbe essere davvero l’ultima al timone del celebre pr facebook
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