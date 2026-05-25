Fumata bianca per Domenica In | Mara Venier resta ma il format cambia

Mara Venier rimane alla guida di Domenica In anche nella stagione 2026-27, dopo che era sembrata intenzionata a lasciare definitivamente il programma. La conferma è arrivata ufficialmente, anche se il format del programma subirà modifiche rispetto alle edizioni precedenti.

Fumata bianca per Domenica In: Mara Venier è stata ufficialmente confermata per la prossima stagione 2026-27, nonostante sembrasse decisa a lasciare in via definitiva. La conferma arriva da Santo Pirrotta su Vanity Fair, che spiega come siano previsti alcuni cambiamenti per la prossima edizione del contenitore. Il giornalista scrive che: “Mara Venier è pronta a tornare alla guida di Domenica In anche nella prossima stagione. Dopo settimane di riflessioni, la conduttrice ha deciso di accettare la richiesta della Rai di restare al timone del programma. Ma a determinate condizioni”. Tra le novità al vaglio, il giornalista ipotizza un format più snello, con due ore di trasmissione dedicate alle interviste. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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