Mamma e figlia uccise da ricina procuratrice esclude la svolta a breve | Autopsia si sofferma anche su medici

La procura di Larino continua le indagini sull’avvelenamento di una madre e di sua figlia, decedute a dicembre nella provincia di Campobasso. La procuratrice ha dichiarato che l’autopsia si concentra anche sui medici coinvolti, ma non si prevedono sviluppi a breve. Sono in corso ulteriori attività investigative, senza indicare una tempistica precisa per le conclusioni. L’indagine resta aperta e senza conferme su eventuali responsabilità.

La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, titolare del fascicolo sul caso delle due donne morte lo scorso dicembre nella provincia di Campobasso per un avvelenamento da ricina: "Ci sono tante altre attività in corso che devono essere portate a conclusione. Arriveremo, come dico sempre, a una soluzione in questo caso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Mamma e figlia avvelenate, quello che non torna - Ore 14 del 03/04/2026

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