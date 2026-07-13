Una nuova perizia sull’autopsia delle due donne uccise con ricina a Pietracatella rivela dettagli che potrebbero cambiare le indagini. L’autopsia ha evidenziato elementi specifici sui danni causati dall’avvelenamento, senza confermare ancora le modalità esatte di somministrazione o eventuali altri coinvolgimenti. La procura sta analizzando le nuove risultanze per verificare se ci siano elementi utili a chiarire le cause della morte e le responsabilità.

Emergono nuovi elementi sul giallo di Pietracatella, il caso che ha sconvolto il Molise dopo la morte di Sara Di Vita e della madre Antonella, decedute in seguito a un avvelenamento da ricina. Le conclusioni contenute nelle oltre 800 pagine della consulenza medico-legale, anticipate dal Tg1, delineano un quadro destinato a incidere sul prosieguo dell’inchiesta. Secondo gli esperti nominati dalla Procura, infatti, non è possibile affermare che una diversa condotta sanitaria avrebbe evitato il decesso delle due donne, almeno non “oltre ogni ragionevole dubbio”. La relazione rappresenta un passaggio fondamentale dell’indagine, sia per chiarire le responsabilità mediche sia per ricostruire le modalità con cui il veleno è stato somministrato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Madre e figlia uccise con la ricina, la perizia che cambia tutto: cosa emerge dall’autopsia

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Madre e figlia avvelenate, sequestrato il cellulare della sorella Alice. «Annotava i pasti»

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